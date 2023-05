50 Cent sarà protagonista di un unico imperdibile evento con special guest Busta Rhymes, il 22 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

L’artista pluripremiato è pronto a far scatenare il proprio pubblico con le sue più grandi hit. Il suo “The Final Lap Tour 2023” celebrerà il 20°anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, Get Rich or Die Tryin’, l’album che ha fatto la storia dell’hip hop.

Oggi Curtis “50 Cent” Jackson, pluripremiato agli EMMY® e ai GRAMMY®, ha annunciato che si imbarcherà in un tour globale per celebrare il20°anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, Get Rich or DieTryin’. Prodotto da Live Nation e presentato da Sire Spirits, il The Final Lap Tour farà tappa in Nord America e in Europa, tra cui Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Amsterdam, Oslo, Parigi e molte altre.

