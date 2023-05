Elettra Lamborghini incontrerà i fan di tutta Italia nel suo “ELETTRATON INSTORE TOUR” che partirà venerdì 2 giugno, data di uscita del suo nuovo disco di inediti

“Elettraton”, secondo disco della Lamborghini, già in pre-order e pre-save (https://island.lnk.to/elettraton), sarà disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD).

Il CD, inoltre, sarà disponibile nello store https://shop.universalmusic.it/ in una esclusiva versione autografata.

Un nuovo viaggio in cui Elettra presenterà l’album “Elettraton” al suo pubblico con una serie di incontri da Nord a Sud, toccando le principali città italiane.

Questi gli appuntamenti di ELETTRATON INSTORE TOUR:

2 giugno ore 18.00 – Elnòs Shopping – Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS

3 giugno ore 16.30 – CC Euro Torri – Via Rocco Bormioli, 33/A, 43122 Parma PR

5 giugno ore 18.00 – CC Piazza Paradiso – Piazza Bruno Trentin, 1, 10093 Collegno TO

6 giugno ore 17.30 – Mondadori Piazza Duomo Milano

7 giugno ore 16.30 – Centro Acquisti Le Piramidi – Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

8 giugno ore 18.00 – OrioCenter – Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio BG

9 giugno ore 17.00 – CC Centronova – Via Villanova, 29, 40055 Castenaso BO

10 giugno ore 16.30 – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, 00185 Roma

11 giugno ore 16.30 – CC Latinafiori – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT

12 giugno ore 17.30 – CC Campania – Località Aurno, 87, 81025 Marcianise CE

13 giugno ore 17.00 – CC Porte dello Jonio – Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA

14 giugno ore 17.30 – CC Maximall – Via Antonio Pacinotti, 84098 Pontecagnano Faiano SA

15 giugno ore 16.30 – Parco Commerciale Belvedere – Contrada Spalla, 96010 Melilli SR

