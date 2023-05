Connessioni: il Treno d’Arte itinerante, firmato Luca Font

1.700.000 passeggeri, per 11.000 corse e 500.000 kg di CO2 risparmiata: sono questi i numeri del mese che ha visto il debutto a Brescia del treno d’arte firmato dallo Street Artist Luca Font, in omaggio ai 10 anni dalla nascita della metro di Brescia.

Il 19 aprile 2023 è stato infatti inaugurato il primo progetto del genere in Italia: un intero treno che, nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, diventa tela d’arte metallica e itinerante lungo i binari della metro, come un’opera d’arte multicolore che attraversa la città lombarda nel “suo” anno.

Dal 19 aprile a oggi, sono stati quasi 2 milioni i passeggeri che hanno attraversato la città, scegliendo un mezzo sostenibile come quello della metro e usufruendo, al tempo stesso, dell’incursione artistica firmata da uno degli Street Artist italiani più affermati all’estero.

Pattern, colori, geometrie minimaliste: nell’anno che vede Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, Brescia si è arricchita di nuove iniziative vòlte a ridisegnare nel segno dell’arte il profilo della città.

Protagonista dell’incursione artistica dedicata alla mobilità sostenibile è lo street artist di fama internazionale Luca Font che – per i 10 anni della metropolitana di Brescia – ha trasformato il deposito di via Magnolini in Connessioni (400 mq di murales) un intero treno in inedita tela in movimento, convoglio d’arte viaggiante che attraversa la città.

Realizzato con l’inconfondibile stile di Luca Font, con i suoi 400 mq di superficie, Connessioni – con la curatela di Emotitech – racconta di paesaggi urbani immaginari, ma è molto più di una semplice decorazione: rappresenta infatti una metafora del viaggio sulla metropolitana leggera di Brescia, trasmettendo al contempo i valori di sostenibilità, dinamicità e tecnologia che caratterizzano questo mezzo di trasporto.

Luca Font inventa quindi un’elegante mascheratura iconica, a tagliare e sagomare la decorazione illustrativa che rappresenta Brescia e la sua continua mobilità, attraverso le linee dinamiche e sinuose che descrivono la forma di un volatile immaginario.

