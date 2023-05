Come si prospetta l’industria dei Casino Online per i prossimi tre anni?

Negli ultimi tre anni, l’industria dei casino online ha subito una fortissima impennata, forse anche condizionata dalla situazione che ha tenuto chiuse in casa le persone per moltissimo tempo.

Ora che l’emergenza è ufficialmente finita a livello internazionale, cosa possiamo aspettarci dall’industria del gioco d’azzardo online per il prossimo triennio? È proprio quello che andremo a scoprire in questo articolo.

Incremento del numero di operatori

Vista la fase ascendente di questo mercato, quello che ci aspettiamo per i prossimi tre anni è un continuo incremento degli operatori presenti online, soprattutto in Svizzera, dove il gioco d’azzardo online è stato legalizzato da pochi anni. La previsione per un incremento dei siti casino online svizzera è quindi più che realistica, anche se la regione elvetica dispone di regole molto ferree per ottenere una regolare licenza.

Anche a livello internazionale, comunque, le previsioni parlano di una sempre più forte presenza di nuovi operatori online, soprattutto per quanto riguarda quelli stranieri, che optano per ottenere delle licenze più blande ma anche meno sicure.

Ciò non farà altro che aumentare la competitività del settore, con conseguente beneficio per gli scommettitori, in quanto potranno godere di promozioni sempre più succose e di un sempre crescente numero di giochi ed attività sulle varie piattaforme.

Piattaforme più concentrate sul mobile

Come tutti noi ormai sappiamo, i nostri smartphone e tablet sono praticamente diventati dei mini-computer, che ci permettono di effettuare le stesse operazioni che faremmo su un desktop, ma dove e quando vogliamo.

L’industria dei casino online questo lo sa bene, e proprio per questa motivazione ci aspettiamo un incremento del supporto per i dispositivi mobile.

Ciò non solo sta a significare applicazioni dedicate per smartphone e tablet (che già sono presenti, ma solo su pochissimi siti), ma anche uno sviluppo delle tecnologie per l’ottimizzazione web, che attualmente avviene tramite HTML 5.

Questa maggiore concentrazione verso il mobile piuttosto che verso la tradizionale versione desktop, porterebbe agli scommettitori diversi benefici, come:

Maggiore flessibilità e adattabilità di gioco

Maggiore sicurezza grazie al riconoscimento biometrico del proprio dispositivo

Sviluppo di giochi ed attività esclusivi per mobile

Naturalmente, bisognerà disporre di un dispositivo mobile abbastanza nuovo, per evitare di non soddisfare i requisiti minimi delle app o per evitare di incorrere in crash improvvisi e fastidiosi bug.

Implementazione di nuove tecnologie

Di pari passo con lo sviluppo incentrato sul mobile, prevediamo che alcune piattaforme di gioco d’azzardo online possano implementare con successo nuove tecnologie, come la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale.

Ciò andrebbe completamente a trasformare l’esperienza di gioco degli scommettitori: ora come ora, difatti, si può godere sì di un’esperienza 3D, ma questa esperienza è abbastanza piatta, monotona e priva di grandi interazioni.

Con la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale invece, si andrebbe a creare un vero e proprio mondo a disposizione dei giocatori: ambienti di gioco che emulano i casinò fisici, possibilità di interagire tra i giocatori e con il croupier, “tenere” in mano le carte o girare la leva delle slot come dal vivo, e via discorrendo.

Naturalmente stiamo parlando di tecnologie che sono ancora nella loro fase iniziale, e che richiedono il supporto di dispositivi ad hoc, come un PC abbastanza potente ed un Headset VR.

Un’altra tecnologia che potrebbe venire presto implementata all’interno dei casino online è quella basata sulla blockchain. Si andrebbe così a rendere più sicura l’intera catena dei pagamenti, sia in entrata che in uscita, nonché incrementerebbe l’anonimato e la velocità delle transazioni. Ciò naturalmente vale solo per le piattaforme che supportano criptovalute, ma lo studio della blockchain potrebbe portare innovazioni anche alle piattaforme più tradizionali.

Conclusioni

Siamo giunti alla conclusione del nostro articolo incentrato sul futuro dell’industria del gioco d’azzardo online nei prossimi tre anni.

Come da noi analizzato in questa pagina, sono molti i cambiamenti che attendono questo mondo, e non vediamo l’ora di scoprire se le nostre previsioni si riveleranno corrette o se riceveremo delle sorprese.

Speriamo che questo articolo vi possa essere stato d’aiuto, e vi ricordiamo che, nel caso in cui voleste giocare all’interno di uno dei casino online, di farlo in modo responsabile, al fine di evitare disturbi come la ludopatia e la dipendenza.