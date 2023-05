Da martedì 16 maggio, è pubblico il regolamento per partecipare alla 65esima edizione del “FESTIVAL DI CASTROCARO 2023”,

che torna in una veste totalmente rinnovata che sarà prodotta e diretta dal compositore e produttore Carlo Avarello per la sua label Isola degli Artisti.

https://www.festivaldicastrocaro.it/regolamento/

Il Festival che si rivolge ai nuovi talenti rappresenta un’istituzione del mondo della musica italiana e prende il nome da Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), cittadina dell’Emilia-Romagna dove è nato nel 1957.

Sul suo palco negli anni hanno visto la luce tante stelle del panorama musicale italiano come Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Mia Martini, solo per citarne alcuni.

Alla conduzione si sono alternati grandi artisti tra cui Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Claudio Cecchetto, Paolo Bonolis, Amadeus e, tra le ultime edizioni, Stefano De Martino insieme a Belen Rodriguez.

«Abbiamo intenzione di costruire a Castrocaro un trampolino di lancio che metta al centro i giovani talenti, la loro formazione e il loro percorso artistico – afferma Carlo Avarello, patron e direttore esecutivo del Festival – Metteremo a disposizione la nostra esperienza nel settore per trasformare il potenziale del concorso in un format che riesca ad avvicinare i giovani, oggi sempre più presenti sul web e sui social network. Ringrazio i miei compagni di viaggio oltre all’amministrazione comunale per la collaborazione. Nelle prossime settimane perfezioneremo il programma del Festival di Castrocaro 2023 che si svolgerà nel mese di luglio per le audizioni dal vivo dei giovani talenti in gara e per le Masterclass con lo scopo di formare i prossimi talenti, mentre la finale con i super ospiti e gli 8 artisti prescelti si svolgerà a settembre 2023 in piazza D’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole».

Isola degli Artisti vince il bando e si aggiudica la gestione del Festival di Castrocaro “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme” per il prossimo triennio.

Il “Festival di Castrocaro” è aperto alla partecipazione di talenti tra i 15 e i 36 anni di età compiuti per singoli interpreti, cantautori e band.

La procedura di iscrizione è possibile solo tramite il sito ufficiale www.festivaldicastrocaro.it entro il 25 giugno 2023.

Dopo questa data la produzione selezionerà i talenti che parteciperanno alle Masterclass e alle Audizioni dal vivo curate dal team di Isola degli Artisti Academy, che si terranno a Castrocaro Terme e Terra del Sole in due sessioni: il 7-8 e 9 luglio e il 14-15 e 16 luglio. Le Masterclass saranno supportate dalla presenza di personalità di rilievo del mondo della musica e dello showbiz.

Saranno 30 i concorrenti che accederanno alla fase successiva, che si svolgerà il 29 luglio e che sarà decisiva per la selezione degli 8 talenti che parteciperanno alla finale prevista per settembre.

Gli artisti in gara si esibiranno presentando un inedito e verranno valutati da due giurie, una formata da professionisti e addetti ai lavori del mondo della musica e dell’arte e una composta dalle web star e dai content creator.

