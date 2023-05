Scegliere la recinzione metallica giusta: i modelli di reti disponibili

La recinzione metallica è un elemento importante per la sicurezza e la delimitazione di spazi all’interno di proprietà private, ma anche per la protezione di aree pubbliche e industriali. Tuttavia, scegliere la rete metallica giusta può non essere così semplice, visto che ci sono diversi modelli di reti disponibili sul mercato, ognuno con caratteristiche specifiche adatte a diverse esigenze.

In questo articolo esploreremo i vari modelli di recinzioni metalliche disponibili e le loro caratteristiche, per aiutarti a fare una scelta informata ed efficace per la tua situazione.

Reti metalliche: tipologie e caratteristiche

Le reti metalliche sono estremamente versatili e trovano molteplici campi di applicazione. Oltre ad essere utilizzate per la costruzione di protezioni e recinzioni, sono sempre più apprezzate nel campo della filtrazione e del design. Esistono diverse tipologie di reti metalliche, tra cui le elettrosaldate, le tessute, le ondulate, le a calza, le per recinzioni e le a doppia o tripla torsione. Vediamole in breve:

Le reti tessute sono costituite da fili di trama e di ordito intrecciati senza saldature, mentre quelle ondulate sono caratterizzate dall’attrito tra i fili per effetto della sagomatura e dell’intreccio.

Le reti per recinzioni sono invece prodotte con filo metallico zincato o plastificato, e sono utilizzate per la creazione di recinzioni per animali o campi sportivi.

Le reti metalliche a calza, invece, vengono utilizzate come rivestimento per i tubi o per imballare materiali esplosivi, mentre le reti a doppia torsione sono specifiche per la creazione di sostegni ignifughi.

Grazie alla grande varietà di materiali e misure disponibili, le reti metalliche rappresentano una soluzione versatile ed efficace per molteplici necessità e basterà anche rivolgersi ad un’azienda specializzata nella produzione di reti metalliche per eventuali soluzioni su misura per esigenze più specifiche.

Le reti metalliche zincate

Le reti metalliche zincate sono tra le soluzioni più diffuse per la realizzazione di recinzioni, grazie alla loro solidità e robustezza. Questa tipologia di recinzione si presta a molteplici utilizzi, soprattutto in campo agricolo, zootecnico, edilizio e industriale. Può essere utilizzata per delimitare il perimetro di una proprietà privata, creare recinti per animali domestici o circoscrivere un giardino pubblico. Inoltre, le reti metalliche zincate possono essere impiegate per segnalare i confini di spazi diversi all’interno della medesima area, distinguendo così le varie destinazioni d’uso.

Le reti metalliche zincate si caratterizzano per la loro solidità e resistenza agli agenti atmosferici, grazie alla zincatura anticorrosione che viene applicata alle componenti pretrattate. La zincatura è un processo che consiste nell’immergere le componenti in un bagno di zinco fuso, al fine di proteggere la superficie della struttura dalla corrosione e dalla formazione di ruggine. Questo rivestimento anticorrosione permette di garantire ottime prestazioni in termini di longevità e resistenza, senza dover sottoporre la rete metallica zincata a ripetute operazioni di manutenzione.

Le reti metalliche elettrosaldate

Le reti metalliche elettrosaldate sono un prodotto molto apprezzato grazie alla loro grande resistenza e durata. Queste reti sono realizzate attraverso l’incrocio di fili di trama e ordito, saldati tra di loro attraverso un procedimento elettrico.

I materiali di costruzione possono essere diversi, dai più comuni come l’acciaio inox e al carbonio, fino ad arrivare a qualsiasi altro tipo di metallo. Le reti elettrosaldate sono disponibili in diverse misurazioni e possono essere fornite a pannelli o a rotoli.

Grazie alla grande versatilità di utilizzo, le reti elettrosaldate sono impiegate in svariati settori, come l’edilizia, la creazione di recinzioni, le carpenterie speciali e molto altro. Inoltre, queste reti sono in grado di resistere alle intemperie e alla corrosione, risultando utili per la creazione di elementi strutturali come piattaforme di camminamento e gradini

