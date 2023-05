Baraye, la canzone dei Tempi DisPari per i diritti violati

I Tempi DisPari sono onorati e orgogliosi di partecipare agli eventi che, come quello di Solaro organizzato da “Donna, vita, libertà” e i prossimi a Pero, Rho, Cesate, contribuiscono a creare solidarietà, condivisione, informazione, perché i diritti umani come la pace, la libertà di espressione, la democrazia, la parità tra i sessi non sono conquistati una volta per tutte: vanno curati e difesi.

«Ecco il nostro ultimo piccolo contributo all’informazione sui diritti violati in Iran, attraverso la canzone “Baraye” (=per), collage di tweet raccolti da Shervin Hajipour»

