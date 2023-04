È online in streaming da venerdì 21 aprile, al link https://studiomurena.lnk.to/saeaoq il singolo di STUDIO MURENA: “SULL’AMORE E ALTRE OSCURE QUESTIONI” che vede la partecipazione di GHEMON, liricista tra i più riconosciuti del panorama musicale italiano contemporaneo, capace di viaggiare tra più generi, stili e tematiche.

Ghemon descrive la creazione del brano come “diverse visioni della stessa cosa. Questo è quello che la musica permette di fare ad artisti di generazioni diverse. Questo brano è per me una maniera per sedersi al tavolo e fare analisi ad alta voce di cosa possono essere le relazioni a 20, 30 o 40 anni. Si trova sempre una matrice comune quando si parla la stessa lingua, quando si mangiano gli stessi input, quando si è la stessa gente. Così che trovarmi con questi ragazzi è stato come essere con degli amici, a casa.”

Dopo “CORRI” (https://studiomurena.lnk.to/CORRI) e

“MARIONETTE” (https://studiomurena.lnk.to/Marionette) con Danno dei Colle der Fomento, lo STUDIO MURENA continua il percorso verso “WadiruM” (Virgin Music LAS Italia/RDR MGMT), il nuovo album di inediti fuori il 12 maggio.

Di seguito la tracklist:

SIDE A

A1 miraĝo

A2 WadiruM

A3 MON AMI

A4 ORIGAMI ft. Laila Al Habash

A5 SULL’AMORE E ALTRE OSCURE QUESTIONI ft. Ghemon

A6 PSYCORE ft. Enrico Gabrielli

A7 oasi skit

SIDE B

B1 ILLUSIONI E ASTRATTISMI ft. Paolo Fresu

B2 OASIB3 SPECCHI ft. Arya

B4 BUTTERBEAN

B5 MARIONETTE ft. Danno

B6 CORRI!

Ai live estivi già annunciati si aggiungono due concerti speciali in occasione dell’1 maggio:

il 29 aprile la band suonerà al PRIMO MAGGIO ROCK FESTIVAL a Leno (BS) e proprio l’1 maggio all’UNO MAGGIO TARANTO LIBERO E PENSANTE, per la decima edizione di quello che è ormai un appuntamento imperdibile.

Qui il calendario aggiornato:

29 APRILE – PRIMO MAGGIO ROCK FESTIVAL – Leno (BS) NUOVA DATA

1 MAGGIO – UNO MAGGIO TARANTO LIBERO E PENSANTE – Taranto NUOVA DATA

26 MAGGIO – MI AMI FESTIVAL – Milano

24 GIUGNO – LA PRIMA ESTATE FESTIVAL – Lido di Camaiore (LU)

https://www.instagram.com/studiomurena/

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia