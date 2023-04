Primo Tour nei club di Rosa Chemical, parte da Milano

È in partenza da Milano il primo tour nei club di ROSA CHEMICAL, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”.

Il tour, prodotto da Friends & Partners e da Magellano Concerti, vedrà ROSA CHEMICAL esibirsi per la prima volta live davanti ai suoi fan e proseguirà con una data all’Orion di Ciampino (Roma), prevista per giovedì 20 aprile (SOLD OUT).

Tornerà poi ai Magazzini Generali, per due ulteriori tappe milanesi, mercoledì 10 (SOLD OUT) e giovedì 11 maggio (biglietti ancora disponibili). Tutte le info su www.friendsandpartners.it e www.magellanoconcerti.it/.

L’artista ha recentemente annunciato il suo SUMMER TOUR, che lo vedrà accendere i palchi dei principali festival italiani.

La tournée estiva avrà inizio il 2 giugno 2023 al Nameless Festival di Annone di Brianza (LC)

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, “Made in Italy”, con oltre 18 milioni di stream, è certificato disco di platino, ha debuttato all’ottavo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify della settimana di uscita, ed è tutt’ora nella Top15 della classifica FIMI dei singoli più venduti e dei brani più trasmessi in radio, oltre che alla #20 della Top50 Italy di Spotify.

Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, “Made in Italy” lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature.

Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

Rosa Chemical si impone nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban

Dopo aver debuttato in gara al Festival della canzone italiana, Rosa Chemical è pronto ora ad incontrare i propri fan nel corso del suo primo tour nei club e estivo.

ROSA CHEMICAL LIVE

18 aprile 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile 2023 – Ciampino (RM) @ Orion SOLD OUT

10 maggio 2023 – Milano @ Magazzini Generali SOLD OUT

11 maggio 2023 – Milano @ Magazzini Generali

TOUR ESTIVO

2 giugno 2023 – Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival

3 giugno 2023 – Livorno @ Straborgo

23 giugno 2023 – Bologna @ Oltre Festival

24 giugno 2023 – Padova @ Parco della Musica

1 luglio 2023 – Collegno (TO) @ Flowers Festival

5 luglio 2023 – Arezzo @ Men/Go Music Fest

7 luglio 2023 – Cremona @ Tanta Robba Festival

8 luglio 2023 – Giulianova (TE) @ Terrasound

9 luglio 2023 – Piane di Montegiorgio (FM) @ Square Music Festival

14 luglio 2023 – Genova @ Live in Genova Festival

15 luglio 2023 – Gualdo Tadino (PG) @ Estate Gualdese

16 luglio 2023 – L’Aquila @ Pinewood Festival

21 luglio 2023 – Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest

29 luglio 2023 – Bergamo @ NXT Station

1 settembre 2023 – Aosta @ Together Music Festival

