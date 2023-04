Lo Stato Sociale torna con “Per farti ridere di me” feat. Mobrici, cantautore che ha da sempre la grande forza di saper dar voce alla sua generazione.

Prima di augurare un buon viaggio a “Stupido Sexy Futuro”, il nuovo album di inediti in uscita venerdì 5 maggio, “Per farti ridere di me” è ora disponibile in radio e in digitale al link https://lostatosociale.lnk.to/PFRDM

Il brano – scritto da Lo Stato Sociale e da Matteo Mobrici e prodotto da Andrea Appino – è la lettera che arriva a distanza di tempo dalla fine di una storia d’amore, quando si capiscono gli errori commessi e si è logorati dai rimpianti, quando la voglia di urlare all’altra persona che in realtà qualcosa di buono la si è fatta davvero.

E non resta che racchiudere tutto in dei versi e, nero su bianco, alzando il volume, si dà finalmente un senso a tutto e, soprattutto, quella storia ritrova la sua dignità nell’esistere di una canzone.

“Per farti ridere di me” è l’ultimo singolo che anticipa “Stupido Sexy Futuro” (Garrincha Dischi/Island Records) – in pre-order nei formati CD e vinile e pre-save al link https://lostatosociale.lnk.to/stupidosexyfuturo – il nuovo album che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo disco e che non avrà peli sulla lingua.

Spregiudicati, ironici e attuali, la band torna senza aver paura di dire ciò che pensa e lo fa nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro.

Svelata anche la tracklist completa del disco e tutte le collaborazioni presenti al suo interno:

“La musica degli sfigati” feat. Management (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

“Anche i ricchi muoiono” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

“Ops l’ho detto” feat. CIMINI, Drefgold (prod. Simon Says)

“Pompa il debito” (prod. Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

“Per farti ridere di me” feat. Mobrici (prod. Andrea Appino)

“Vita di m3rda 4ever” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

“Tutti i miei amici” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

“Senza di noi” (prod. Andrea “Sollo” Sologni)

“Che Benessere!?” feat. Naska (prod Fabio Gargiulo, Andrea “Sollo” Sologni, Matteo Costa Romagnoli)

“Fottuti per sempre” feat. Vasco Brondi (prod Niccolò Carnesi, Andrea “Sollo” Sologni)

“Filastrocca per un disco” (prod Stefano Maggiore, Matteo Costa Romagnoli, Fabio Gargiulo)

https://www.instagram.com/lostatosociale/

