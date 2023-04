Feid pubblica “Niña Bonita” in collaborazione con il leggendario artista re-mida della dancehall, Sean Paul.

“Niña Bonita” racconta dell’amore di un uomo per una donna, in una relazione basata sul ‘non-detto’ e sulla paura di confessare i propri sentimenti.

Ad oggi Feid si trova #8 nella classifica singoli globale di Spotify con la sua hit “Classy 101” con Young Miko e ha macinato più di 38 milioni di stream sulla stessa piattaforma (con più di 3.19 milioni di stream giornalieri).

Feid continua a farsi notare nella scena Latin come una vera superstar, racimolando numeri su numeri. Sui social conta 9.5 milioni di follower su TikTok e 8.3 milioni di follower su Instagram.

“Classy 101” rappresenta il picco di un successo in rapida crescita. Il brano si trova attualmente anche #26 su Billboard Hot Latin Songs Chart, il quarto brano del rapper presente nella chart, mentre nella classifica singoli Spotify Global 200 è presente con ben 8 singoli.

Il tour del Nord America di Feid (FERXXO Nitro Jam Underground) è partito da Seattle, WA. Si tratta del secondo tour sold out dell’artista negli USA/Nord America negli ultimi sei mesi e vedrà il rapper protagonista di 30 date in città come New York, Los Angeles, Miami. Feid dovrebbe anche visitare l’Europa a luglio 2023 (Madrid e Barcellona già sold-out).

universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia