Molteni Farmaceutici: l’intervista a Roberto Angeli sull’espansione della sede

Molteni Farmaceutici ed il progetto d’ampliamento degli uffici della sede centrale a Scandicci. L’intervista a Roberto Angeli

Molteni Farmaceutici continua a proseguire sul suo percorso di crescita. L’ultima fatica dell’azienda è rappresentata da un progetto di ampliamento che vede la costruzione di nuovi uffici direzionali presso la sede centrale di Scandicci.

Per saperne di più sull’andamento di questo progetto di Molteni Farmaceutici ci siamo rivolti a Roberto Angeli, per anni Direttore di Stabilimento in Molteni e ora membro del consiglio di amministrazione. Nel corso dell’intervista, il Dr. Angeli ha illustrato l’idea dietro questo progetto, oltre alle sfide ed i vantaggi ad esso collegati.

I nuovi uffici di Molteni Farmaceutici: l’intervista a Roberto Angeli

Dr. Angeli, per lei che ricopre, da tanti anni, ruoli apicali in Molteni Farmaceutici, come Direttore di Stabilimento in passato ed oggi come Consigliere di Amministrazione, che significato attribuisce alla nuova palazzina uffici? E quale è il suo contributo nella progettazione e nella realizzazione dell’edificio?

In 44 anni in Molteni Farmaceutici sicuramente questa è una delle più importanti e ambiziose sfide. La costruzione del nuovo edificio, con il conseguente ampliamento degli uffici direzionali della sede di Scandicci, significa crescita e sviluppo, rappresenta il futuro.

Le nostre persone lavoreranno nella stessa sede, riunendo il personale medico-marketing oggi dislocato in due sedi diverse. Ci saranno maggiori occasioni di condividere momenti lavorativi e non solo. È vero che oggi le distanze si sono in parte abbattute con l’evoluzione digitale e il lavoro da remoto, in cui crediamo, ma allo stesso tempo abbiamo capito quanto i momenti in presenza siano a volte importanti e come sia fondamentale la socialità aziendale.

L’intero progetto è stato interamente seguito da me in collaborazione con la Direzione Engineering: dalla progettazione iniziale, all’avvio lavori a Marzo 2021 e la realizzazione ancora in corso è giunta nella fase finale. Ha inoltre collaborato con noi lo Studio Associato Teorema per tutti gli aspetti tecnici e autorizzativi necessari.

I prossimi mesi vedranno l’avanzamento di: impianti elettrici, idraulici, condizionamenti, impianto fotovoltaico; pavimentazione; termine divisioni interne; piazzale esterno e posti auto. Se tutto procede come previsto da progetto, il termine dei lavori è previsto per Luglio 2023.

Quali sono gli obiettivi che Molteni Farmaceutici si prefigge di raggiungere con la costruzione dell’edificio? E quali sono le sue caratteristiche?

Il nuovo edificio sarà ad alta efficienza e basso impatto ambientale, in classe A4 secondo le normative di efficienza energetica più avanzate e adotterà soluzioni green, come pannelli fotovoltaici, raffrescamento passivo per ventilazione dell’involucro, schermature, sistemi ombreggianti, infissi esterni ad alta prestazione di taglio termico e barriera rumore esterno. Il progetto prevede, inoltre, anche la riqualificazione architettonica ed energetica degli asset esistenti, insieme alla rivisitazione della viabilità e delle aree verdi. Il nuovo blocco immobiliare dell’azienda correrà lungo la statale tosco-romagnola e sarà destinato ad ampliare la disponibilità recettiva di uffici.

Al suo interno saranno realizzate circa 90 postazioni di lavoro, sale riunioni e 3 sale ristoro. In una seconda fase sarà prevista anche una zona relax dedicata alla socialità aziendale.

Oltre il benessere e l’unificazione di tutti i dipendenti di Molteni Farmaceutici in un’unica sede, quali sono gli eventuali vantaggi che l’edificio può apportare alla comunità locale di Scandicci?

L’ampliamento della sede di Molteni Farmaceutici rientra nell’accordo sottoscritto nel maggio 2014 fra l’azienda e le istituzioni del territorio per la bonifica di quest’area. Questo è sicuramente un primo risultato di collaborazione fra le istituzioni e il privato imprenditoriale del territorio e il riconoscimento del valore di un settore farmaceutico in continuo sviluppo.

Siamo un’azienda fortemente legata alla Regione Toscana, e nondimeno al Comune di Scandicci. Anche se la farmacia Molteni nasce a Firenze oltre 130 anni fa nel 1892, sono ormai 60 anni che la sede è in questo Comune.

Credo che per la Comunità sia importante avere aziende che danno lavoro a numerose persone e che investono su una sempre maggiore innovazione, ma allo stesso tempo capaci di restare legate alla tradizione e al proprio territorio.

Molteni Farmaceutici: una storia lunga 130 anni

Molteni Farmaceutici ha una storia lunga più di 130 anni, iniziata con la sua fondazione a Firenze nel 1892. Da allora prosegue nel suo percorso di crescita ed evoluzione, arrivando ad affermarsi come una delle aziende di riferimento a livello europeo nello sviluppo e produzione e commercializzazione di farmaci analgesici-oppioidi per la terapia del dolore e il trattamento delle tossicodipendenze.

La costruzione della nuova grande sede produttiva a Scandicci arriva nel 1966, oggi centro di eccellenza della produzione europea di farmaci oppiacei, verso la ricerca di innovazione e sviluppo nelle proprie Aree terapeutiche di riferimento.

La chiacchierata con Il Dottor Roberto Angeli ha rappresentato uno scorcio sul futuro di un’azienda d’esempio per tante altre realtà italiane. Comprendere un po’ più dall’interno il punto di vista di una realtà italiana che ha saputo rendersi leader e innovarsi per un periodo di tempo lungo oltre un secolo, ci permette non soltanto di capire qualcosa di più di Molteni Farmaceutici, ma anche di avere un’idea più chiara del presente e soprattutto del futuro dell’intero settore.

