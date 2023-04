Vincenzo Capuano apre a Milano la sua undicesima pizzeria

Dopo Napoli e Berlino, Milano non poteva mancare

“Milano è una città a cui tengo molto, prima di tutto perché ci ho vissuto molti anni e poi perché la reputo una vetrina fondamentale”, tiene a sottolineare Vincenzo Capuano che ha scelto il 5 aprile, giorno del suo onomastico, per l’apertura ufficiale del suo nuovo locale di Milano, in Via Lazzaro Papi, 7.

Le sue porte si sono però aperte in anteprima, solo su invito, la sera del 4 aprile e ad accogliere gli ospiti insieme al giovane Vincenzo c’era pure nonno Vincenzo, il famoso pizzaiolo detto o’russ.

L’ambiente è moderno, declinato sui toni del grigio e del verde, con laboratorio e cantina a vista, tavolini dal piano in legno apparecchiati con tovagliette all’americana che, come piatti e tovaglioli, sfoggiano il logo di Vincenzo Capuano e con l’immancabile paio di forbici placcate oro per il taglio della pizza.

Pluripremiata, la pizza del giovane Vincenzo Capuano è una pizza “contemporanea”, di concezione più moderna e più tecnica, “l’impasto della mia pizza è caratterizzato sia dall’utilizzo di fermenti, sia da pesi e bilanciamenti di farina e acqua diversi rispetto quella tradizionale; il risultato evidente è un cornicione più pronunciato e alveolato che però non vuole stravolgere quello classico, ne è solo l’evoluzione ”, ci spiega e prosegue “per i

topping ho poi voluto arricchire il menu con proposte che riprendono le tipiche specialità napoletane che vanno dal crocchè di patate alle polpettine di nonno Enzo.”

A sottolineare le origini del patron anche la cucina con gli irrinunciabili fritti partenopei.

Già da anni Luigi Capuano, il papà di Vincenzo, è presente a Milano con la sua pizza napoletana tradizionale, adesso allora padre e figlio si faranno concorrenza? viene spontaneo domandarsi. “Siamo due generazioni a confronto e insieme puntiamo alla conquista della città”, rassicura Vincenzo con un grande sorriso.

Elena Gaggini