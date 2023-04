Miles Kane, co-fondatore dei Last Shadow Puppets con Alex Turner degli Arctic Monkeys, torna con il nuovo strepitoso album One Man Band, in uscita il 4 agosto su Modern Sky Records / Virgin Music Italy. Il primo singolo tratto dall’album è l’esuberante traccia “Troubled Son“.

Brano d’apertura dell’album, “Troubled Son” è un pezzo indie rock, perfetto per i palchi dei festival.

“Riguarda la lotta che tutti affrontiamo nella vita“, ha dichiarato Miles in merito al significato del singolo “A volte riusciamo a tenere insieme le cose e a volte no. Questo sono io, che riconosco i miei difetti e le mie paure e condivido il percorso che sto facendo mentre cerco di capire le cose.”

Girato al pub Young Prince di Londra e interpretato dall’attore britannico James Buckley, il brano è accompagnato da un video diretto da James Slater. Guarda il video di “Troubled Son” https://www.youtube.com/watch?v=4O8yHJYuXXQ

Miles torna alla chitarra in One Man Band e si concentra sulla linea melodica e giri di grande respiro. Tagliente, contagioso e pieno di passaggi da cantare: è Miles al top della forma. Un disco profondamente personale, in cui Miles torna a Liverpool per lavorare all’album, ritrovandosi a riflettere sul suo viaggio.

One Man Band è un album che definisce un nuovo traguardo nella carriera di Miles, un album brillante dal punto di vista sonoro e sincero.

“Lasciami cantare dei giorni più luminosi e aiutami a tenere l’oscurità lontana dalla tua porta”, conclude Miles.

One Man Band Tracklist:

1 Troubled Son

2 The Best Is Yet To Come

3 One Man Band

4 Never Taking Me Alive

5 Heartbreaks The New Sensation

6 The Wonder

7 Baggio

8 Ransom

9 Doubles

10 Heal

11 Scared Of Love

