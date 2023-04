Dopo il clamoroso successo del suo tour nei palazzetti, mancano solo 5 mesi all’unico imperdibile evento live di Marracash per tutto il 2023.

Un festival rap senza precedenti che irrompe sulla scena per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni.

Due show irripetibili, che Marracash ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa che unisca Milano e Napoli.

Queste, e non solo, sono le coordinate che fanno di MARRAGEDDON il festival rap più atteso dell’anno.

A grande richiesta dei fan, Marracash ha svelato oggi la line-up ufficiale degli artisti che si esibiranno nel corso dei due appuntamenti, il 23 settembre a Milano all’Ippodromo Snai La Maura e il 30 settembre a Napoli all’Ippodromo di Agnano.

Il direttore artistico Marracash ha radunato alcuni colleghi tra i più rilevanti della scena urban italiana, che si alterneranno sul palco di MARRAGEDDON a Milano e Napoli, ciascuno di loro porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione:

SALMO, FABRI FIBRA, SHIVA e PAKY saranno gli headliner che Marracash ha voluto sul palco di casa sua, in una location speciale, nonché la più grande in assoluto nella città meneghina, per ospitare un live indimenticabile.

LAZZA, GEOLIER, MADAME, MARRA + GUÈ (IN SANTERIA) saranno i protagonisti della seconda tappa del festival, che non poteva che approdare a Napoli, città simbolo di questo anno.

Nei prossimi mesi, Marracash ci sorprenderà ancora con altri nomi che completeranno la line-up di Marrageddon.

Per entrambe le città, lo show inizia alle ore 17.00.

I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival sono già disponibili.

Prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster.

Prevendite per Napoli su Ticketone e Etes.

Per info: www.friendsandpartners.it

https://instagram.com/kingmarracash

https://www.facebook.com/Marracash

https://twitter.com/marracash

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia