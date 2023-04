Venerdì 5 maggio esce in digitale “CICLISTA AMATORIALE” (distribuzione Artist First) l’album di DANIELE COBIANCHI che segna il ritorno sulla scena musicale del noto manager pubblicitario.

È attivo il pre-save: https://DanieleCobianchi.lnk.to/CiclistaAmatoriale.

«Il 5 maggio 2023 uscirà finalmente “Ciclista Amatoriale” – afferma Daniele Cobianchi – Dopo due anni di lavoro si conclude per me un viaggio unico e straordinario. Questo il regalo che ho fatto al 25enne che ero e al 52enne che sono. Un disco per gli amanti di quel Viaggio faticoso ma straordinario che non prevede il professionismo e nel quale siamo tutti dilettanti, amatori. Dove non ci sono coppe da alzare e la competizione è solo con noi stessi. Una gara a non smettere di innamorarsi delle cose, di meravigliarsi, di progettare e di tenere a distanza la superficialità».

Il brano “OCEANO MARE” che ha anticipato l’album è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://DanieleCobianchi.lnk.to/Oceanomare) e ha raggiunto il 34esimo posto della classifica Radio Airplay indipendenti dei singoli italiani più trasmessi in radio.

Nell’album Ciclista Amatoriale fa confluire la sua urgenza artistica e racconta attraverso un cantautorato pop la sua vita, la sua maturità e la sua storia, una storia in cui tutti possiamo rispecchiarci fatta di sliding doors, scelte e sogni mai abbandonati.

La copertina di “Ciclista Amatoriale” è firmata dall’artista di fama internazionale Paolo Troilo.

www.instagram.com/artistfirst/

www.youtube.com/@danielecobianchi4707

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia