Un uomo che ha generato tra i 550 e i 600 figli negli ultimi 16 anni non potrà più donare lo sperma ai futuri padri, come ha stabilito venerdì un tribunale olandese.

Secondo il Tribunale distrettuale dell’Aia, l’uomo ha mentito sul numero di figli già generati, sul numero di donazioni di sperma effettuate e sulla sua intenzione di donare ancora più sperma.

“Ora tutti questi genitori devono affrontare il fatto che i bambini della loro famiglia fanno parte di un’enorme rete di parentela, con centinaia di fratellastri, che non hanno scelto”, ha dichiarato il tribunale.

A causa delle leggi olandesi sulla privacy, il governo non ha identificato pubblicamente Jonathan Jacob Meijer 41 anni, come donatore nel procedimento giudiziario.

I donatori devono firmare un accordo con la loro clinica per non donare sperma ad altre cliniche.Anche il donatore di sperma di cui si parla ha firmato questo accordo. Tuttavia, ha donato in più banche del seme, ottenendo 102 bambini”.

La sentenza è stata emessa dopo che Meijer è stato citato in giudizio dalla Dutch Child Donor Foundation, che rappresenta gli interessi dei figli dei donatori di sperma, e da una madre che ha avuto uno dei suoi figli. “I bambini meritano una pausa”, ha dichiarato venerdì la madre, che si è fatta chiamare Eva ma ha omesso il suo cognome, in una dichiarazione.

Facendo riferimento alle conseguenze psicologiche negative per i bambini, il tribunale ha affermato che vietare a Meijer di continuare a donare è nell’interesse dei bambini. Secondo il tribunale, sarebbe difficile per loro coltivare relazioni con così tanti fratellastri biologici, e questo aumenta le possibilità di incesto.

Nei Paesi Bassi, Meijer ha donato lo sperma ad almeno 11 cliniche della fertilità, secondo i documenti del tribunale. Ciascuno di questi centri consente al suo sperma di produrre 25 bambini o di essere donato a un massimo di 12 madri, come è la norma nei Paesi Bassi.

Oltre alle donazioni cliniche, Meijer ha offerto il suo sperma su varie piattaforme di social media nei Paesi Bassi e all’estero. Secondo il tribunale, Meijer è in contatto con diversi padri.

Secondo il tribunale, Meijer ha affermato di non aver agito in modo egoistico e che le sue continue donazioni di sperma non avrebbero avuto ripercussioni negative sui bambini in futuro. Ma le autorità hanno stabilito che gli interessi dei bambini e degli altri genitori prevalgono sull’interesse di Meijer a continuare a fare il donatore volontario.

