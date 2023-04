Dopo la firma con Virgin Records (Universal Music Italia) e l’uscita del singolo “È chiaro”, il rapper Mando, originario di Capurso (Bari), pubblica il nuovo brano “A Giro”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.

“A Giro”, prodotto da Madfingerz (già dietro alle produzioni di Rhove) e Alessandro Gemelli in arte Gemelier, è una canzone potente che richiama i cori da stadio del Bari.

“Volevo caricare il ritornello di un qualcosa che fosse rappresentativo per me e i miei amici. Il titolo è A giro perché qui al Sud abbiamo sempre un modo per aggirare gli ostacoli e riuscire in quello che volgiamo” – racconta l’artista.

Sul testo del brano, che recita Non fidarti mai di nessuno, il più scemo ha famiglia e fidati è crudo, Mando spiega: “vuol dire che non ci si può fidare di nessuno, nemmeno di chi sembra più innocente”.

“A Giro” è un brano che parla della Puglia e del Sud, richiama i cori del Bari nel ritornello, i tifosi del calcio e il mondo delle partite.

Il videoclip è girato in alcuni luoghi simbolo di Bari come lo Stadio della Vittoria, il Ponte Adriatico e i vicoli della Bari vecchia.

