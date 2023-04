Domani, lunedì 3 aprile, alle ore 10.30, nella Galleria al piano terra del Museo del Novecento, si svolgerà la presentazione della mostra “FuturLiberty“, in programma nelle sale espositive del Museo del Novecento e di Palazzo Morando|Costume Moda Immagine dal 5 aprile al 3 settembre 2023. Seguirà la visita della mostra.

La visita all’esposizione prosegue a Palazzo Morando, in via S. Andrea 6, con accesso fino alle ore 12.30.

Alle ore 12.30, al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, in via Palestro 14, si terrà la presentazione della mostra “Lascia stare i sogni“, prima mostra monografica in Italia dedicata a Yuri Ancarani, in programma al PAC dal 4 aprile all’11 giugno 2023. Sarà presente l’artista.

Ad entrambi gli appuntamenti interverranno rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Comune di Milano

Altri articoli di mostre su Dietro la Notizia