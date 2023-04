Dal globalFEST di New York al Womad Australia al Big Ears in Tennesse a Tiny Desk Concerts, Justin Adams e Mauro Durante tornano in Europa con una serie di concerti nei club e nei festival.

Si sono incontrati per la prima volta tra i morsi del ragno alla Notte della Taranta del 2011.

Da un lato Justin Adams, chitarrista e produttore, braccio destro di Robert Plant, una predilezione per i groove africani, interesse per la trance e abitato stabilmente dallo spirito del blues, dall’altro Mauro Durante, violinista e compositore di genio, protagonista col pluripremiato Canzoniere Grecanico Salentino del Rinascimento della pizzica, collaboratore di Ludovico Einaudi, erede di una tradizione millenaria e giramondo per vocazione.

Nel 2021 hanno tradotto le loro affinità elettive in “Still Moving”, un disco subito vincitore del prestigioso Songlines Music Award e un viaggio estatico tra blues, pizzica, punk, taranta, canzone d’autore, ritmi nordafricani, chitarra, violino e tamburi che li ha portati nei festival di tutto il mondo, dal globalFEST di New York al Womad Adelaide e Nuova Zelanda al Big Ears in Tennesse ai Tiny Desk Concerts.

Ora il viaggio estatico continua in Italia e in Europa con una serie di concerti nei club e nei festival.

Queste le date:

14 Aprile – Roma (IT) @ RomArt Factory

15 Aprile – Savona (IT) @ Raindogs

18 Aprile – Budapest (HU) @ Mupa

19 Aprile – Vilvoorde (BE) @ Cultural Centre Bolwerk

20 Aprile – Turnhout (BE) @ Warande

21 Aprile – Prague (CZ) @ Palác Akropolis

22 Aprile – Trutnov (CZ) @ Jazzinec Festival

23 Aprile – Copenhagen (DK) @ Alice

13 Maggio – Caceres (ES) @ Womad

9 Giugno – Skopje (MK) @ Off Fest

2 Luglio – Waidhofen (AT) @ Musikfestival

ponderosa.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia