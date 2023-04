Jim Jefferies, sul palco del TAM con la sua stand-up comedy

Appuntamento imperdibile al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 aprile 2023 per la tappa milanese del tour europeo di una delle più grandi star della stand-up comedy, Jim Jefferies che arriverà per la prima volta in Italia con il suo nuovo spettacolo “Give ‘Em

What They Want”.

Nato a Sydney, Jim Jefferies è uno dei comici più famosi e rispettati della sua generazione.

Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile irreverente e spesso controverso. Jim è stato premiato come Stand-Up Comedian of the Year al Just for Laughs Festival nell’estate 2019.

A fine 2019 ha iniziato il tour di Oblivious, che l’ha portato in scena in Nord America e in tutta Europa nel 2020. Jim è presente non solo a teatro, ma anche su Netflix, dove è stato disponibile il nono speciale di Jim «Intolerant» e attualmente ospita il suo podcast “I Don’t Know About That with Jim Jefferies”.

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

da 40 euro a 230 euro in platea vip con il meet and greet.

Altre novità di teatro su Dietro La Notizia.