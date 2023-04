“La mia casa vuota”, il nuovo brano di Cappadonia

“La mia casa vuota” (Etichetta discografica Brutture Moderne, distribuzione Fuga/Garrincha) è il nuovo brano del cantautore Cappadonia, uscito in digitale e in radio

Il singolo è disponibile anche in edizione limitata in vinile 45 giri contenente la cover del brano dei The Beatles “If I Fell” come b-side. Online anche il video della live session.

“Il brano prende spunto dal racconto del 1903 di Arthur Conan Doyle “La casa vuota” – racconta Cappadonia – in cui Sherlock Holmes si ritrova in un’abitazione vuota esattamente di fronte alla casa in cui vive. Questo gli consente di avere una visione dall’esterno della sua stessa vita e dei suoi stessi vizi più nascosti, come il consumo di cocaina e la depressione da assenza di impegni. Il brano è una confessione dei nostri segreti e dei nostri vizi che nascondiamo all’interno delle nostre case e dentro noi stessi”.

Ugo Cappadonia è un songwriter siciliano, si stabilisce a Bologna e collabora con vari esponenti del panorama indipendente italiano come Il Pan Del Diavolo, Sick Tamburo, Nicolò Carnesi.

Nel 2016 pubblica il primo album solista “Orecchie da elefante” prodotto da Alosi. L’album ottiene la nomination come migliore opera prima per le TARGHE TENCO 2016 ed è accompagnato da un tour di oltre 50 date.

https://linktr.ee/cappadonia

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia