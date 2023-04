La statua di bronzo a grandezza naturale mostra il tricheco Freya raggomitolato su un fianco vicino alla riva del mare. L’opera è stata finanziata attraverso una campagna internet che ha raccolto 19.000 euro.

L’anno scorso Freya è diventata un fenomeno dei social media, con turisti e abitanti del luogo che si sono accalcati per vederla.

La giovane femmina ha trascorso del tempo nel fiordo di Oslo, un’insenatura al largo della costa sudorientale del Paese, e non sembra aver paura dell’uomo, a differenza della maggior parte dei trichechi. I video su i social più noti hanno mostrato il tricheco salire su piccole imbarcazioni per crogiolarsi al sole.

I visitatori avevano ignorato gli ordini della Direzione norvegese della pesca di tenersi a distanza di sicurezza, avvicinandosi sempre di più per fotografare il mammifero e lanciandogli persino degli oggetti.

Questo ha portato alla decisione della Direzione di pesca , di abbatterlo, gesto che ha fatto infuriare molti persone in tutto il Paese.

L’artista della statua, Astri Tonoian, ha dichiarato di essere stata felice di lavorare al progetto “quasi gratuitamente”, poiché si trattava di un tema che le stava molto a cuore. Spera che serva come “lezione di storia tridimensionale”.

In tanti pensano che la Direzione norvegese della pesca avrebbe dovuto affrontare la situazione in modo più etico. Le autorità avrebbero potuto agire più rapidamente e cercare di spostarlo invece di sparargli. Hanno aspettato troppo a lungo e la situazione è diventata pericolosa per le persone. Hanno deciso di applicare la ‘soluzione rapida’.

L’intenzione della statua non è quella di far odiare le autorità come entità, ma di “mettere in discussione il sistema” nel suo complesso.

Le femmine di tricheco pesano in genere tra i 600 e i 900 chili. Normalmente, questi mammiferi marini sono diffidenti nei confronti dell’uomo e rimangono ai margini della costa norvegese. Per Freya non era così, pagando a caro prezzo, l’essere amichevole con l’essere umano.

