Tra venerdì 14 e lunedì 17 aprile, appuntamento con la trentesima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM.

Venerdì dalle 20.45 appuntamento con Spezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato, alle 20.45, scendono in campo Inter e Monza su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, dalle 12.30, sarà la volta di Lecce-Sampdoria su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

