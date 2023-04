Per avvicinarsi al 150esimo anniversario di fondazione che ricorrerà nel 2024 la Fondazione Edmund Mach sta mettendo a punto, attraverso un comitato organizzatore, un articolato programma di eventi di carattere tecnico-scientifico e di iniziative che culmineranno con la cerimonia commemorativa prevista per il 28 settembre 2024.

Il primo di questi eventi, in programma giovedì 20 aprile, alle ore 9, e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube FEM, è dedicato al grande tema della lotta biologica alle specie aliene e fornirà l’occasione per presentare i risultati dell’importante campagna di rilascio dei parassitoidi importati per contrastare la cimice asiatica e la Drosophila suzukii.

