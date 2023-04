Visita al Casinò Municipale di Sanremo: un’esperienza italiana

Il casinò della Città dei Fiori è un luogo ricco di storia e cultura dove vivere un’esperienza indimenticabile. Qui si possono trascorrere ore nella sala giochi per partecipare a tornei, giocare alle slot, e molto altro ancora. Allo stesso tempo, nell’ambito delle sale da gioco vi sono eventi culturali come concerti, concorsi musicali, balletti di danza e rappresentazioni teatrali sempre all’avanguardia. Gli amanti dell’arte non vorranno perdersi le numerose mostre che ogni anno si svolgono presso il casinò, dove hanno esposto artisti come Salvador Dali, Giacomo Manzù e Antonio Rubino. Infine, la visita al Casinò Municipale di Sanremo non sarebbe completa senza menzionare l’importante Festival della Canzone Italiana che ha fatto la sua prima apparizione nel 1951 sotto l’ala protettrice della casa da giochi. Si tratta di un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura italiana e vivere esperienze uniche ed entusiasmanti che caratterizzano questa parte del paese!

Centro storico Sanremo

Il centro storico di Sanremo è un testimone visivo dell’antica storia della città, fondata in epoca romana con la Villa Matutia e sviluppata poi nel Medioevo nella sua caratteristica forma a pigna (nome derivato proprio dalla sua somiglianza con una pigna), fino ad arrivare tra il XIX e il XX secolo ad essere una Ville de Saison, ovvero una città con un clima temperato e dolce adatta all’inverno dei ricchi borghesi dell’epoca.

A partire dalla fine del XIX secolo, la sua storia e pianificazione urbana si è espansa, vedendo così la nascita di strutture in stile Belle Époque, tra cui il Grand Hotel & Des Anglaises, diventando una meta turistica nel Grand Tour e ospitando molte figure storiche e artisti di spicco come Winston Churchill, Gabriele D’Annunzio, Guglielmo Marconi, Alfred Nobel.

Storia del Casinò di Sanremo

Tutto ebbe inizio il 12 gennaio del 1905 quando per la prima volta furono aperti al pubblico i saloni del Casinò Municipale di Sanremo (chiamato allora Kursaal) in una lussuosa serata di gala riservata ad ospiti importanti ed esclusivi.

Da quel momento, il Casinò di Sanremo iniziò a scrivere la sua storia piena di fascino, alti e bassi (soprattutto per i giocatori…) e grandi attrazioni culturali, artistiche e teatrali che completano l’attività della casa da gioco e la rendono un importante polo culturale per la Città dei Fiori.

Il progetto dell’edificio in stile Liberty fu elaborato dall’architetto parigino Eugène Ferret che aveva già progettato altri casinò (Saigon e Cannes) e presto il palazzo bianco divenne uno dei simboli di Sanremo nel mondo.

Nelle sale da gioco del Casinò sono passate molte personalità importanti, grandi sovrani, attori, cantanti, ricchi magnati, sceicchi… In più di 100 anni, le sue sale hanno visto alternarsi i personaggi più famosi del mondo.

La casa da gioco è stata fin dai suoi inizi un importante centro culturale anche grazie alla presenza del teatro che offriva stagioni di grande spessore (i De Filippo hanno spesso recitato lì), una tradizione che il teatro del casinò continua oggi con grandi successi sul palcoscenico.

Eventi del Casinò di Sanremo

Nel corso delle decadi si sono svolti eventi culturali molto vari che vanno dai concerti, concorsi musicali, balletti di danza, opere fino alle esposizioni d’arte (Aligi Sassu, Salvador Dalì, Giacomo Manzù, Antonio Rubino). Nel 1951, nella Sala delle Feste del Casinò di Sanremo, più precisamente il 29 gennaio 1951 nacque il Festival della Canzone Italiana. Il famoso Festival di Sanremo che perdura ancora oggi e per il quale la città diventa la capitale del mondo per una settimana.

Non dimentichiamo i “Martedì Letterari” che seguono i “Lunedì Letterari” nati negli anni ’30 (quando i commissari alle conferenze erano personaggi di spicco come Francesco Pastonchi e Luigi Pirandello), che ogni anno offrono una panoramica dei più importanti scrittori e uomini di lettere di rilevanza internazionale (Rita Levi Montalcini, Arrigo Petacco, Vittorio Sgarbi, Magdi Allam).

Una curiosità

Pochi sanno che anche il concorso di Miss Italia ha fatto tappa al Casinò di Sanremo, nel 1951 tra il 20 e il 23 settembre le ragazze hanno sfilato nella Sala delle Feste del Casinò e in due hotel della città, il premio è stato assegnato a Miss Isabella Valdettaro coronata da una giuria di nomi famosi come Silvana Mangano, Lucia Bosé e Dino De Laurentiis.

Conclusione

La visita al Casinò Municipale di Sanremo è un’esperienza che non può essere dimenticata. Qui avrete la possibilità di sperimentare la cultura italiana attraverso eventi musicali, rappresentazioni teatrali, giochi d’azzardo e spettacolari esposizioni d’arte. Inoltre, sarete testimoni della famosa tradizione del Festival della Canzone Italiana nata nel 1951. Insomma, un’occasione da non perdere per conoscere meglio l’Italia!