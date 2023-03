“Tutto finirà”, è il nuovo brano del rapper toscano SER

Da venerdì 24 marzo sarà in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e in digital download “TUTTO FINIRÀ” (Orangle Records), il nuovo brano del rapper toscano SER.

“Tutto Finirà” racconta l’impossibilità di riavere indietro il tempo perso e di come un periodo di solitudine possa essere fonte di creatività e riflessione, ma anche di dolore.

Attraverso le parole dell’artista e la melodia coinvolgente, il brano invita l’ascoltatore ad esplorare la propria interiorità e a confrontarsi con le difficoltà della vita, senza mai perdere la speranza.

La fragilità umana viene trattata attraverso un’accesa discussione con Dio, mostrando ancora una volta la capacità dell’artista di comporre brani in grado di lasciare un forte messaggio.

‹‹Il brano è nato in piena pandemia dove la mia introspezione ha toccato il livello massimo, tanto da mettere in dubbio qualsiasi ideale che fino a quel momento era intrinseco nella mia persona. La soluzione che ho trovato era quella di non rimanere fermo bensì di muovermi, agire – racconta SER – “Tutto finirà’” sfida l’ignoto, l’universo, Dio, tutto ciò che non è tangibile e non possiamo vedere fisicamente. Non critico Dio, lo sfido, per ottenere il meglio da me stesso e di conseguenza da lui. Perché Dio potrà anche non esistere fisicamente, ma tutti noi siamo Dio››.

