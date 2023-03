Venerdì 24 marzo 2023 il Teatro la Bolla di Bollate aprirà le sue porte a la Festa di Primavera con una ricca proposta curata dal Comune di Bollate insieme a Stripes Cooperativa Sociale e Arca Service all’interno del progetto LaBolla più di un Luogo.

Sarà una giornata di grande socialità e divertimento che si svilupperà attorno al tema della rinascita e del riutilizzo, ispirandosi al ciclo della natura. Lo scambio, il baratto, fino alla condivisione della musica, saranno infatti gli elementi caratterizzanti della giornata.

L’evento inizierà nel pomeriggio con la prima edizione stagionale dello Swap Party, un appuntamento che LaBolla più di un Lab propone in occasione di ogni cambio di stagione per favorire il riutilizzo di abiti, oggetti e libri che possono trovare nuova vita in uno scambio tra persone.

Contemporaneamente, all’interno del foyer saranno allestite alcune attività per bambini e ragazzi sul tema dello scambio e del riutilizzo tramite esperienze di gioco. Insieme ai più piccoli, grandi portatori di idee fantasiose, si lascerà spazio all’immaginazione dando vita ad un laboratorio di riutilizzo creativo che coinvolgerà direttamente ogni partecipante.

Infine, la Festa continuerà fino a sera con le proposte di aperitivo e cena del Bistrot che, a partire dalle ore 21.00, con le cuffie alla mano inviteranno tutti i presenti a partecipare alla silent disco allestita in Piazza della Resistenza. Lo scambio – filo conduttore della giornata – continuerà anche in questo momento grazie alla possibilità di condivisione delle tracce con tutti i presenti.

Ma non è tutto! La festa dell’equinozio di primavera sarà anche l’occasione per raccontare il luogo e inaugurare lo spazio esterno del Teatro, che inizierà ad ospitare fiori, piante e piccoli arbusti. Il desiderio che guiderà i lavori dei prossimi mesi estivi, infatti, sarà quello di rendere questa parte del foyer, all’aperto ma coperta, uno spazio verde, un sottobosco in pieno centro urbano, che sia abitato dalla città di Bollate e da tutta la comunità che orbita attorno a LaBolla.

Questo spazio, in linea con le proposte già attive, diventerà un luogo vivibile per tutti gli ospiti del teatro e di proposta laboratoriale per ogni età, oltre che occasione di cura partecipata di uno spazio comune.

Ogni cambiamento, anche quello di stagione, può essere occasione di rinascita e riutilizzo. Quale migliore opportunità della Festa di Primavera per mettersi in gioco e ridare nuova vita a spazi pubblici, accogliere momenti di condivisione e rinnovamento in un’ottica completamente comunitaria guidata dal tema della sostenibilità.

