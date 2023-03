Debora Villa il 13 marzo è tornata sul palco del Teatro della Cooperativa di Milano con il suo spassosissimo spettacolo «Terapia di gruppo».

Debora, che chiamiamo solo con il suo nome perché la sentiamo tremendamente empatica con i nostri stessi aneddoti quotidiani, presenta sul palco 4 attori non del tutto dilettanti e piuttosto convincenti, dando spazio a gags che ogni giorno riscopriamo sul web e che riscontriamo sul campo della vita.

Ecco perché Debora, in primis, domanda al pubblico, quale sia stata la “crisi di nervi” della trascorsa settimana, per poter precipitare in quelle che saranno battute esilaranti di improvvisazione dei 4 attori e non solo.

Arriva sul palco un simpaticissimo Max Samaritani che fa quasi da spalla come presentatore nella sua goffa ma strepitosa immagine di uomo overweight, strappandoci continuamente un sorriso.

Sale poi sul palco Juri Primavera, che prendendosi in giro sul rapporto marito e padre, ricorda con spiritose suonate di armonica, i saggi insegnamento di un nonno.

Esilarante, anzi, davvero piena di comicità, l’esibizione di Alessandra Sarno, attrice già nota in diversi scenari teatrali tra cui il più celebre e milanese Zelig, che con la sua performance di “counselor make up artist e non solo”, ci travolge di realtà su tutte le modalità e non verità che giungono dal web per migliorare la nostra bellezza esteriore.

Luce Pellicani, modugnese doc, ci aggrazia con la sua bellezza ma lo stesso splendore viene oscurato da una moderna comicità pugliese, durante la quale, la prima che prende di mira, è proprio se stessa. Ecco perché ci fa molto sorridere.

Chiude poi Andrea Nani, simpatico umorista dalle battute tanto semplici quanto contorte, tanto da scriverci un libro..forse proprio per farcele capire meglio. Da una borsa per la spesa di una nota catena di supermercati del settentrione, sfoggia il suo libro intitolato “Herman Hesselunga: il più grande poeta della distribuzione”

Debora, che sul palco invita chi, giorni prima si è registrato per potersi esibire in una qualsiasi performance artistica comica danzante, chiede che la prerogativa sia portare una umana follia , per trasformarla in magia.

Ascoltiamo quindi un duetto che canta una canzone ironica ma forse con poco mordente e Debora, con la sua spiritosa mimica facciale e non solo , non si risparmia a farlo notare e poi un simpatico signore, che ci insegna come superare certe barriere visive potendo ridere alle sue battute, sebbene i suoi tic parkinsoniani possano sbalordire.

Grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a Debora Villa, per aver messo in scena, ancora una volta, un laboratorio dove la terapia di gruppo ha davvero avuto la sua ottima efficacia!

Prossime date 14 aprile e 15 maggio, biglietti prenotabili su www.teatrodellacooperativa.it e telefonicamente allo 02 642 0761