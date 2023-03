Sabato 25 marzo alle ore 19.00 al Teatro Storchi di Modena.

IMA indaga le età della vita procedendo al contrario: i cinque interpreti – Lara di Nallo, Valentin Durand, Evelien Jansen, Paolo Piancastelli, Gonçalo Reis – salgono sul palco da anziani, avanzano lenti, danzano felici e un po’ goffi con i loro gilet e bretelle, allungano il corpo al suono di una musica riprodotta da un baule che spingono con fatica.

Indossano grandi teste di maschera e interrogano il pubblico sul perché a volte ci sentiamo nella nostra vita come marionette.

IMA parla delle maschere dietro cui i nostri sentimenti spesso appassiscono, parla del bagaglio che ci portiamo dietro e che disfiamo per poi riordinarlo, ancora e ancora come in un rituale.

Gli interpreti, che non lasciano mai la scena, danzano fino ad abbandonare le maschere della vecchiaia per ritrovarsi in piena giovinezza, invitandoci al presente e alla vita.

Ed è proprio questo vivere nell’adesso che cercano questi giovani corpi con le loro teste rugose, strane figure che sembrano provenire da una terra lontana e che si liberano delle maschere e dei ricordi per unirsi alla sensazione fisica della danza del presente.

Il termine “Ima” in giapponese indica il momento presente, in ebraico significa madre, con un particolare riferimento alla rinascita e al rinnovamento. Questa creazione è stata immaginata durante il periodo di distanziamento sociale da Covid-19.-Sofia Nappi, coreografa e ballerina professionista.

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi

Prezzo biglietto € 15 / 8

Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Durata spettacolo 50 minuti

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

