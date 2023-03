Saverio Raimondo è un vigliacco in tempo di guerra, una partita iva durante la crisi del ceto medio, un maschio bianco eterosessuale ai tempi del politicamente corretto: in poche parole, l’uomo sbagliato al momento sbagliato. Ma nel posto giusto, quando si trova su un palco a fare stand-up comedy!

Dal 26 febbraio Raimondo è tornato dal vivo per 11 date nei club di tutta Italia con un nuovo spettacolo che ha fissato l’asticella del suo umorismo ancora più in alto, sfidando tabù e ipocrisie contemporanee.

Il tour si concluderà in bellezza con un appuntamento esclusivo al Blue Note di Milano domenica 26 marzo: infatti sarà la prima volta che lo storico club ospiterà un progetto di stand- up comedy molto speciale come questo.

Il comico ha pubblicato il 20 gennaio il suo comedy album, Saverio Raimondo Live a Studio 33, il primo in Italia di un genere che negli USA ha una categoria dedicata ai Grammy Award: un’ora di live show spudorato e irriverente, registrato a Roma, nello Studio 33 di Trastevere, di fronte a un pubblico adulto e dotato di senso dell’umorismo. Con la sua ironia militante, la sua satira feroce e la sua spudorata irriverenza, il Satiro Parlante di Netflix demolisce tutto e tutti, a cominciare da sé stesso.

“Ho deciso di portare il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy esclusivamente nei club perché sono l’habitat naturale di questo genere di comicità – spiega Saverio Raimondo. La promiscuità e l’intimità fra il comico e il pubblico sono elementi fondamentali della stand-up comedy e sono possibili solo in luoghi come i club, non certo nei teatri, che al contrario snaturano questo genere di comicità. I club sono da sempre la dimensione più vitale dello spettacolo dal vivo: la gente va per ascoltare, ballare, bere o rimorchiare. Ed è questa gente, in questi posti, che io voglio far divertire con il mio show.”

Lo spettacolo è riservato a un pubblico adulto e consenziente dotato di senso dell’umorismo.

