“Nirvana”: nuovo singolo della cantautrice Cienne

Da venerdì 17 marzo 2023, è su tutte le piattaforme digitali per Benzai Records “Nirvana“, il nuovo singolo di CIENNE, cantautrice, modella e content creator, reduce dall’incontro con il musicista e produttore Frank Bonavena.

“Nirvana” è un singolo caratterizzato da un ritornello power pop, cantabile, travolgente e radiofonico. CIENNE nel brano racconta, con un velo di tristezza, la storia di una ragazza che arriva ad essere libera di esprimere se stessa senza limiti, una rinascita dopo aver sopportato il peso di una relazione che l’ha profondamente segnata.

La prima parte del brano è legata al dolore per la fine della relazione, mentre è nel ritornello che racconta la rinascita e la comprensione che nella vita si ha bisogno sopratutto dell’amore verso se stessi per essere felici.

«Nirvana è un punto di svolta, è la decisione di una ragazza che finalmente decide di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da capo, iniziando ad amare se stessa. So di essere anche io parte di quella ragazza, so cosa si prova, e ogni tanto sento ancora il freddo di quel fantasma sulla mia pelle. La ragazza della canzone è come me e le tante altre che hanno già trovato la forza di reagire. Nirvana non è dedicata solo a loro, ma sopratutto a coloro che ora stanno rifiorendo, rinascendo dalle ceneri dei proprio errori e dei propri amori sbagliati, a coloro che stanno per ricominciare a ballare.»

https://www.instagram.com/cristalnannoni/

