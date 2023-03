ANNA torna con la banger “ENERGY”, un brano dal sapore trap contemporaneo che sembra arrivare da oltreoceano e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da domani 24 marzo.

All’interno del singolo, l’artista si cimenta anche con alcune barre in inglese con una produzione, a cura di SadTours e Kiid (Sto records), che non ha nulla da invidiare alle migliori produzioni internazionali. Il flow è deciso e pieno di personalità, Anna rappa e mira a rompere le barriere dell’hip-hop italiano, il testo è empaticamente a favore del self-empowerment.

“Energy” arriva dopo la collaborazione di ANNA all’interno del singolo di Guè Pequeno con Sfera Ebbasta, “Cookies N’ Cream”, che ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli (FIMI), è rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) ed è già certificato Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia in questo momento”.

