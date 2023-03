Nello Petrucci: «Profili» museo Scalvini Villa Tittoni Desio

Opening Sabato 4 Marzo 2023 dalle ore 17

Dal 4 al 26 marzo 2023

Dopo il grande successo a Palazzo Contarini del Bovolo, Venezia, la mostra personale dell’artista pompeiano NELLO PETRUCCI fa tappa a Desio presso la sede del Museo Giuseppe Scalvini, nella suggestiva cornice di Villa Tittoni, “villa di delizia” della Brianza diventata recentemente oggetto di una grande visibilità internazionale per aver ospitato il video del nuovo singolo dei Måneskin.

L’esposizione, intitolata PROFILI, a cura di Chiara Canali e con testo critico di Luca Beatrice, è promossa da Contemply Art & Investiment, e sarà visibile dal 4 al 26 marzo 2023, con opening sabato 4 marzo 2023 dalle ore 17.

Nello Petrucci è un autore già noto nel panorama artistico italiano e internazionale: street artist, pittore, video e filmmaker, ha maturato un’esperienza complessa che dal quadro passa all’intervento urbano, dalla scultura al lavoro di regista. Ha esposto a Palazzo Gravina di Napoli, all’Archivio Centrale di Stato di Roma, al Parco archeologico degli scavi di Pompei, all’Ambasciata Americana di Roma e in diverse gallerie in Italia e a New York. Ha ricevuto premi e riconoscimenti realizzando progetti cinematografici indipendenti. Con il suo ultimo lavoro: “L’ultimo whisky con il cappellaio matto” (2020) ha ottenuto la nomination al “Globo d’Oro” come miglior cortometraggio.

La mostra è accompagnata da un catalogo di 144 pagine e 100 immagini a colori, edito nel 2022 da Silvana Editoriale, con testi di Luca Beatrice, Giovanni Boccia, Chiara Canali, Luigi Giordano.

