I servizi extra delle tabaccherie

La tabaccheria è un’attività in cui è possibile trovare per tradizione i prodotti legati al tabacco. Sono diverse poi le realtà che aggiungono altri servizi, tra cui quelli legati all’intrattenimento e al giocare al MillionDAY, ad esempio, la cui schedina mette a disposizione la vincita massima di 1 milione di euro.

Introdotto nel 2018, si caratterizza per le diverse possibilità di gioco. L’ultima è la cosiddetta opzione EXTRA, entrata in vigore nel 2022 e approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si tratta soltanto di uno dei servizi extra delle tabaccherie, dove è possibile inoltre dilettarsi a giochi come il Lotto, la cui diffusione ha radici nel lontano Cinquecento, la schedina del calcio e via dicendo.

Molte attività inoltre offrono il servizio di tabaccheria associato a quello del bar, con la possibilità di prendersi nel frattempo anche un caffè, un succo di frutta o un cappuccino.

Nell’articolo di oggi vediamo quali sono i servizi extra proposti oggi da molte tabaccherie, capaci di rendere più semplice la vita di tutti i giorni.

Nota storica sulla tabaccheria

La tabaccheria è un’attività la cui storia comincia lontano nel tempo, esattamente intorno alla fine del Seicento, quando a Roma Papa Alessandro VII introduce la cosiddetta privativa sul tabacco.

Le evoluzioni si susseguono nei secoli e nel Settecento si aggiunge la possibilità di somministrare acquavite: si diffondono dunque i cosiddetti acquavitari.

Da tenere presente che a quell’epoca la tabaccheria non era nota con tale denominazione ma risultava uno degli introiti maggiori per lo Stato Pontificio. La diffusione è tale che arriva a superare quella di forni e bettole.

Non è presente unicamente nel territorio papale, agli esordi, ma anche nei diversi stati che compongono il caleidoscopio del territorio nazionale, tra cui il Regno delle Due Sicilie.

Nel Novecento, infine, viene utilizzata per distribuire il rimedio principe contro la malaria, ovvero il Chinino. Nel Regno d’Italia nel 1901 si contano circa 28.000 tabaccherie, diffuse capillarmente.

Questa breve nota vuole dimostrare quanto la tabaccheria abbia saputo fin dalle sue origini non solo riscuotere interesse e successo ma persino adattarsi al tempo presente. Cosa che fa impeccabilmente ancora oggi.

I servizi aggiuntivi delle tabaccherie

Una delle opzioni proposte dalle tabaccherie più interessanti degli ultimi anni è legata all’invio e ritiro di pacchi di merce acquistata su Vinted: una piattaforma digitale che ha base in Lituana che mette a disposizione lo scambio e la vendita di articoli sia nuovi che second hand, specialmente di abbigliamento.

È possibile, direttamente da mobile, visualizzare la tabaccheria più vicina e poter spedire o ritirare il pacco, il tutto in totale comodità. Stessa cosa vale per Amazon e per molti altri shop online: ritirando di persona in tabaccheria riesce spesso a risparmiare sulla spedizione.

Infine, è disponibile il servizio di pagamento in tabaccheria per quanto riguarda i bollettini MAV, RAV e Freccia, con il vantaggio di non dover fare ogni volta la fila all’ufficio postale né sottostare a orari non sempre compatibili con quelli della quotidianità.

