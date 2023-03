Milano Serravalle – Milano Tangenziali: comunicato chiusure

INTEGRAZIONE

Il precedente comunicato del 3 marzo viene integrato dal presente, limitatamente a tratta, sere e lavorazioni qui richiamate.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Marzo alle ore 05:00 di Giovedì 9 Marzo 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300), rami di svincolo interclusi compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8 tramite i percorsi autostradali prestabiliti (Raccordo Fiera).

