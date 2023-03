Lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59, Milano) è pronto a vestirsi di verde per festeggiare San Patrizio con SPIRIT OF IRELAND, in programma il 17, 18 e 19 marzo.

Saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e angoli culinari in cui si potranno gustare prodotti e pietanze irlandesi ma, soprattutto, arriveranno direttamente da Dublino per suonare sul palco del locale meneghino i Drops of Green e i Seo Linn, oltre agli italianissimi Uncle Bard and the Dirty Bastards.

Immancabili anche gli spettacoli di danza irlandese dell’accademia di ballo Gens D’Ys e le lezioni primi passi aperte a tutti.

Non mancheranno come al solito anche fiumi di birra irlandese, anche grazie alla consolidata collaborazione con GUINNESS che sostiene la manifestazione dalla sua prima edizione.

Info su http://www.spiritofireland.it.

Di seguito gli appuntamenti di questa settimana allo Spirit de Milan:

MARTEDÌ 7 MARZO

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 8 MARZO

Alle 21.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC SPECIALE FESTA DELLA DONNA: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per questo 8 marzo, Festa della Donna, focus sulle grandi artiste della musica italiana e internazionali e sui brani dedicati alle donne.

Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 9 MARZO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato e Dario Fo.

VENERDÌ 10 MARZO

Alle 22.30 –BANDIERA GIALLA con con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 7 € per chi prenota la cena, 15 € con consumazione per chi fa aperitivo (10 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 20 € con una consumazione per chi viene dopocena (15 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

SABATO 11 MARZO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MR ANDREW & THE GOOD GUYS: gruppo che negli anni si è avvalso della collaborazione di grandissimi strumentisti del genere partecipando a diversi festival ed eventi nazionali ed internazionali e che propone un repertorio di classici della tradizione jazzistica americana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’30-‘40. A seguire Swing Dj set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

DOMENICA 12 MARZO

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ FEST.

Alle 22.00 – concerto di MUD PIE: musicisti con percorsi e sonorità differenti propongono musica blues influenzata dall’elettronica, dall’Africa, dal jazz, dal rock, dall’Europa.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

