In occasione della Milano Design Week 2023, Grimaldi Alliance, in collaborazione con Stelva Artist in Residence e Shots.it, organizza la mostra Dear man be woman dal 18 al 22 aprile 2023 presso la sede di Grimaldi Alliance a Milano in Corso Europa, 12.

L’esposizione artistica con cui Stelva Artist in Residence ha interpretato il tema proposto quest’anno dal Fuorisalone, Laboratorio Futuro, è un invito a liberare in noi l’energia del femminino.

La mostra Dear man be woman esplora l’energia che si utilizza nel momento in cui si affronta un’azione con amore e apertura mentale.

Come si agisce di fronte ad una situazione, quando si entra in empatia con gli altri, quando si predilige la collaborazione alla competizione, quando la creatività prende il sopravvento e l’intuizione la fa da padrona.

