I Kasabian hanno fatto da palo al gruppo di membri della setta che ha ucciso la star del cinema Sharon Tate nel 1969.

Linda Kasabian, membro della famigerata setta guidata da Charles Manson che nel 1969 uccise la star del cinema Sharon Tate, è morta all’età di 73 anni.

La sua morte è stata annunciata dal Tacoma News Tribune, ma la causa del decesso non è stata resa nota immediatamente. Kasabian aveva mantenuto un basso profilo dopo gli omicidi e, secondo il suo certificato di morte, aveva cambiato il suo nome in “Chiochios” per proteggere la sua identità.

Kasabian, allora ventenne, fece da palo mentre la cosiddetta “Manson family” uccideva Tate, la moglie incinta di otto mesi del regista Roman Polanski, e altre tre persone in una casa in affitto in un quartiere esclusivo di Los Angeles nell’agosto 1969.

La notte successiva accompagnò Manson e altri membri della setta a casa di Leno e Rosemary LaBianca, dove la coppia fu uccisa.

Ai Kasabian, che non parteciparono agli omicidi, fu concessa l’immunità dai pubblici ministeri per testimoniare contro Manson e quattro dei suoi seguaci al loro sensazionale processo del 1970 a Los Angeles. Tutti e cinque furono condannati.

Nel 2009, Vincent Bugliosi, il principale accusatore del caso contro Manson, aveva dichiarato: “Se mai c’è stata una testimone di spicco per l’accusa, questa è stata Linda Kasabian. Senza la sua testimonianza… sarebbe stato estremamente difficile per me condannare Manson e i suoi coimputati”.

