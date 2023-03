È dedicato a Horace Silver, uno dei più importanti pianisti e compositori nella storia del jazz, che ha fissato i canoni dell’hard bop e che insieme ad Art Blakey ha fondato i Jazz Messengers, il concerto della Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, feat. Emanuele Cisi in programma domenica 12 marzo al Blue Note di Milano.

Inizio live ore 20.30

Ingresso 25-30 euro

Biglietti https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-monday-orchestra-feat-emanuele-cisi-12-marzo-2023-milano/

La big band milanese, fondata da Luca Missiti, ed Emanuele Cisi, tra i più apprezzati sassofonisti della scena jazz internazionale, eseguiranno alcuni dei brani più celebri di Silver, il cui stile inconfondibile era contraddistinto dalla grande ricchezza armonica e dalle influenze funk, latin e soul. Il repertorio in scaletta spazierà dallo swing di “Doodlin’” e “Sister Sadie” a pezzi latin come “Nica’s Dream” e “Song For My Father” fino a quelli funky come “The Jody Grind” e “Filthy McNasty”.

Gli arrangiamenti saranno a cura di Luca Missiti: «È molto bello tornare al Blue Note per la terza volta, dopo due sold-out e con un repertorio interamente dedicato ad Horace Silver – dichiara il direttore della big band – È bello, in particolare, tornarci con uno dei solisti con cui collaboriamo da più tempo, che ha partecipato al nostro album dedicato a Michael Brecker e che era il solista ospite nel nostro concerto-tributo a Mingus dell’anno scorso».

Torinese, classe 1964, Emanuele Cisi è un sassofonista esperto e di talento: un suono personale e ricercato e un approccio energico, uniti a una profonda conoscenza della tradizione e a uno spiccato senso della melodia e dello swing, sono i tratti salienti del suo stile.

