Italy Bares, evento che, grazie all’intuizione e alla Direzione Artistica di Giorgio Camandona, è sbarcato in Italia nel 2019 con un crescendo di interesse da parte del mondo delle istituzioni e degli artisti.

Il nuovo musical dal titolo Secondo Tempo sarà in scena l’11 maggio al Teatro Repower, anche per questa quarta edizione con Anlaids Lombardia ETS nel doppio ruolo di produttore e beneficiario, con la finalità di raccogliere fondi per combattere HIV, AIDS e sensibilizzare il pubblico per una cultura della prevenzione, contro ogni forma di stigmatizzazione.

Biglietti in vendita su Ticketone: https://bit.ly/ItalyBares2023_SecondoTempo_Biglietti

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia