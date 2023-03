Il muro di 180 metri riqualificato grazie ad Airlite

Un lungo muro di 180 metri, alle porte di Milano, è stato riqualificato grazie ad Airlite, una particolarissima vernice antismog in grado di abbattere i livelli di inquinamento nell’aria.

Domenica 26 marzo al lavoro con rulli e pennelli, Cristian Trio con la sua squadra di Dyanema, i volontari di Wau! Milano, i famosi Umarell e le istituzioni della città.

Si sono svolti, alla presenza di Elena Grandi, Assessora al verde del Comune di Milano, e Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8, i lavori per la riqualifica di un lungo muro fonoassorbente situato in Via Alcide de Gasperi, che divide l’ingresso in autostrada dal quartiere residenziale Portello. L’iniziativa si inserisce tra le attività del weekend di FA’ LA COSA GIUSTA.

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook