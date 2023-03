È stata presentata oggi a Palazzo Marino l’iniziativa di prossimità ”ABC…SPID. Crea e impara ad usare la tua identità digitale” promossa dall’Associazione di Promozione Sociale MigliorAttivaMente e da Uniting Group e patrocinata dal Comune di Milano, in collaborazione con i nove Municipi.

Obiettivo è andare fisicamente nei Municipi per offrire l’attivazione gratuita e facilitata dello SPID per coloro che ne sono ancora sprovvisti e che necessitano di un supporto per effettuare la procedura. Oltre a ciò è previsto un affiancamento in termini di formazione per comprenderne i vantaggi e per apprendere quali sono i servizi dell’Amministrazione pubblica grazie al quale si potrà accedere.

