I Black Eyed Peas tornano in Italia: l’iconico gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards e 35 milioni di album venduti sarà in Italia per quattro date estive, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, sui palchi dei principali festival italiani nei mesi di luglio e agosto 2023.

Il trio che ha fatto la storia della musica pop farà tappa nelle città di: Torino (giovedì 13 luglio 2023, Sonic Park Stupinigi – Nichelino), Ferrara (venerdì 14 luglio 2023, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto 2023, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto 2023, Red Valley Festival).

I biglietti per le date di Torino, Ferrara e Lecce saranno in vendita online su vivoconcerti.com a partire da giovedì 2 marzo 2023 alle dalle ore 12:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 7 marzo 2023 alle ore 12:00.

I biglietti per la data di Olbia sono già in vendita online su vivoconcerti.com.

