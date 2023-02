8,8 milioni di passeggeri in treno verso mete turistiche in estate e nei weekend; 35mila in viaggio con i biglietti integrati proposti dall’iniziativa “Gite in treno”; 90mila viaggiatori tra comitive e gruppi scolastici; 3,8 milioni di clienti del servizio aeroportuale Malpensa Express, tornato alle frequentazioni del 2019.

Questi i risultati raggiunti nel 2022 da Trenord e presentati in vista di BIT, Fiera internazionale del turismo. Sono numeri che dimostrano che i treni in Lombardia sono sempre più utilizzati anche nel tempo libero e per il tempo libero.

Come rilevato già nel 2021, è in continua crescita la tendenza a scegliere il mezzo pubblico per un turismo di prossimità in Lombardia, dove i viaggiatori del servizio ferroviario nei weekend sono tornati ai numeri pre Covid, a fronte di una ripresa più lenta nei feriali.

Per incoraggiare questo trend, Trenord nel 2022 ha potenziato l’offerta nel fine settimana su direttrici turistiche – verso il Garda e il Lago di Como – e in occasione di grandi eventi come il Gran Premio di Monza.

L’operatore ferroviario ha confermato la proposta di “Gite in treno”, itinerari che integrano il viaggio a esperienze di sport, divertimento, arte, cultura, esplorazione di destinazioni naturali.

Uno sforzo che sarà intensificato nel 2023: il ventaglio di proposte sarà ripensato e rinnovato in vista della stagione primaverile ed estiva, con un focus particolare sulle mete più apprezzate, i laghi e i parchi divertimento.

Tutte le informazioni saranno disponibili e aggiornate su sito e App di Trenord nella sezione dedicata: www.trenord.it/giteintreno.

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia