Nel 1944 la città di Salerno svolse il ruolo di Capitale solo per poco più di cinque mesi, eppure in quel tempo così breve, prese forma un Governo che fu la cellula, il primo supporto del nuovo Stato italiano, l’inizio della storia della rinascita del Paese in termini di popolo e democrazia.

Il Liceo Statale Alfano I di Salerno celebra questa ricorrenza, il 79° anniversario del trasferimento del Governo a Salerno che, insediatovi l’11 febbraio 1944, vi rimase fino al 15 luglio dello stesso anno.

Sabato 11 febbraio alle 10.00, nell’Aula Magna del Liceo salernitano, si svolgerà l’iniziativa “Salerno 1944: il Governo, la Costituzione” alla quale saranno presenti: la Dirigente Scolastica del Liceo Alfano I, Prof.ssa Elisabetta Barone e il Vicepresidente della Provincia di Salerno Dott. Giovanni Guzzo.

Insieme con il Prof. Nicola Oddati, Presidente dell’Associazione Parco della Memoria della Campania e l’intervento del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con un videomessaggio, si confronteranno sul ruolo di Salerno in merito alla nascita della Costituzione e risponderanno alle domande degli studenti che, già da ottobre, hanno avuto modo di approfondire questa importante pagina di storia, grazie alla presenza a scuola della mostra fotografica “1943-44.

Il Sud tra guerra e Resistenza”, a cura del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale.

I 66 pannelli di storia, dopo aver girato tutto il Mezzogiorno, sono ancora in esposizione presso l’istituto cittadino: raccontano come il meridione contribuì, in modo non secondario, alla costruzione della Repubblica nata dalla Resistenza.

https://www.liceoalfano1.edu.it

