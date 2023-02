Il 19, 20 e 21 Maggio torna l’appuntamento imperdibile con PIANO CITY MILANO, il festival di pianoforte più atteso dell’anno!

Per 3 giorni i pianoforti tornano ad essere i protagonisti indiscussi di Milano. La magia delle loro note risuonerà dal centro alla periferia, in luoghi simbolo del capoluogo lombardo come parchi, piazze, spazi pubblici e privati.

La 12° edizione sarà ricca di sorprese ma anche di grandi ritorni, perché dopo 4 anni si potrà nuovamente assistere ai concerti nei cortili e nelle case dei milanesi, location che rappresentano il cuore e l’anima della città e che permetteranno al pubblico di vivere un’esperienza di ascolto unica e intensa.

Da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio, sul sito ufficiale della manifestazione www.pianocitymilano.it , sarà possibile candidarsi come pianisti o proporre la propria casa (già dotata di pianoforte) o cortile per ospitare un concerto, oppure candidarsi come guest con un concerto autoprodotto (per le realtà a vocazione culturale e/o organizzazioni senza scopo di lucro).

Per richiedere maggiori informazioni in merito alle candidature è possibile scrivere una email al seguente indirizzo iscrizioni@pianocitymilano.it .

Piano City Milano è una manifestazione unica nel suo genere che si è contraddistinta nel tempo per il forte impegno in ambito culturale e sociale.

Un festival che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programma diffuso sul territorio in maniera capillare.

