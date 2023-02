“Have a Good Day!” di Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, Rugilė Barzdžiukaitė | Special project ART CITY Bologna 2023 | 3 – 5 febbraio Teatri di Vita, Bologna

Proseguendo la sperimentazione del formato che lo contraddistingue dal 2018, con gli interventi di importanti artisti internazionali quali Vadim Zakharov, les gens d’Uterpan, Romeo Castellucci, Gregor Schneider e Tino Sehgal, lo special project di ART CITY Bologna 2023 invita ancora una volta il pubblico a immergersi in vere e proprie opere d’arte viventi con il lavoro Have a Good Day! nato dalla collaborazione tutta al femminile di Vaiva Grainytė (autrice del libretto), Lina Lapelytė (compositrice e direttrice musicale) e Rugilė Barzdžiukaitė (regista e scenografa), che viene presentato nella sede di Teatri di Vita in tre repliche: venerdì 3 e sabato 4 febbraio alle ore 20, domenica 5 febbraio alle ore 17.

Si informa che tutti i posti disponibili per le tre repliche sono esauriti e le prenotazioni chiuse. Eventuali biglietti nuovamente disponibili per rinuncia saranno assegnati prima di ogni replica, direttamente in teatro.

Si raccomanda al pubblico la massima puntualità poiché non sarà consentito l’ingresso a spettacolo iniziato.

Sede:

Teatri di Vita

Via Emilia Ponente 485, Bologna

Orario di fruizione:

3, 4 febbraio h 20 | 5 febbraio h 17



Durata:

55 minuti

Siti web:

artcity.bologna.it | teatridivita.it

