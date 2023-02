Arriva in libreria e in fumetteria dal 10 febbraio ZAGOR. LA PALUDE DEI FORZATI, scritto da Moreno Burattini e disegnato da Mauro Laurenti.

In questo volume Elias Duff, un ragazzo con problemi mentali, è rinchiuso in un penitenziario nelle paludi della Florida, condannato per omicidio. Ma Zagor, convinto della sua innocenza, è deciso a far riaprire il processo.

Purtroppo, però, il giovane Duff si trova coinvolto, suo malgrado, nell’evasione di un gruppo di forzati, sulle cui tracce il direttore del carcere invia una banda di pellerossa specializzati nello scovare i fuggitivi nelle infide acque paludose che circondano il penitenziario…

Una corsa contro il tempo per Zagor, se vorrà arrivare in tempo per salvare il giovane Elias.

La prefazione è firmata da Moreno Burattini.

https://www.facebook.com/ZagorSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/zagor/2023/01/24/libro/zagor-la-palude-dei-forzati-1022680/

