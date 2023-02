Congratulazioni all’artista Verve Samara Joy, che partecipando domenica per la prima volta alla notte dei GRAMMY Awards, ha conquistato i premi nelle categorie Best New Artist e Best Jazz Vocal Album.

La 23enne cantante (“come poche ne nascono in una intera generazione”, è stato detto di lei) ha ricevuto il premio come Best New Artist dalle mani della vincitrice dello scorso Olivia Rodrigo, e raggiante di orgoglio (ma anche con grande umiltà) ha ringraziato la sua famiglia in un emozionante discorso di accettazione.

All’inizio della serata, durante la cerimonia di apertura, Samara aveva conquistato una standing ovation per la sua performance di “Can’t Get Out Of This Mood”, giusto poco prima di diventare la persona più giovane nella storia dei GRAMMY Awards® a portare a casa il premio Best Jazz Vocal Album per Linger Awhile, ora disponibile su etichetta Verve.

